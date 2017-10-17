Bağdat-IKBY Gerilimi Karşısında ABD’nin Tutumu

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Irak ordusuna, Kerkükyakınlarındaki peşmerge güçlerinin bulunduğu noktalara doğru ilerlemesini derhal durdurması çağrısında bulundu.

McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'te, peşmerge ile Irak ordusu ve Şii milis grubu Haşdi Şabi arasındaki çatışma haberlerinden kaygı duyduğunu belirtti.

Özellikle İran ve İran destekli kuvvetlerin de saldırıda yer aldığı haberlerinden kaygılı olduğunu belirten McCain, şunları kaydetti:

"Irak kuvvetleri, ilerlemelerini derhal durdurarak bu tehlikeli gerginliği düşürmek için acil adım atmalı. ABD, Irak hükümetine, dış tehditlerden korunmak üzere ekipman ve eğitim verdi, ABD’nin uzun süredir ortağı ve değerli bir müttefiki olan kendi bölgesel hükümetlerine karşı kullanması için değil. Dikkat edin, Amerikan ekipmanlarının suistimal edilmesinin çok ciddi sonuçları olacaktır."

Koalisyon, Saldırıları "Yanlış Anlaşılma" Olarak Niteledi

McCain, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne diyalog çağrısı yaparak, Irak'taki Kürt halkının Bağdat'tan daha geniş bir özerklik talebinin uygun zamanda ele alınması gerektiğini savundu.

McCain, aynı zamanda, ABD'nin askeri malzeme ve silah satışlarında önemli rolü bulunan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor.

Kerkük'te devam eden gerginlikle ilgili başka bir açıklama da ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan geldi.

Koalisyon, söz konusu karşılıklı saldırıları ise "yanlış anlaşılma" olarak niteledi.

“Taraf Olmayacağız”

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Kerkük civarındaki olaylara temkinli yaklaştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, taraflara sükunet çağrısı yaparken ABD'nin Irak'taki odağının DEAŞ olduğunu vurguladı.

Manning, Kerkük civarında ABD askerlerinin bulunduğunu ancak ABD ve koalisyon askerlerinin peşmerge ve Irak ordusu arasındaki gerginliğe karışmadığını belirtti.