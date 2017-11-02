Bağdat Hükümetinden 'Kerkük Petrolü' Açıklaması

Irak, Kerkük petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlaması çerçevesinde Türkiye hükümetiyle görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Petrol Bakanı Cebbar el-Laıbi, ülkenin güneyindeki Kerbala'da yeni bir petrol ürünleri deposunun açılışı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, "Halihazırda, Kerkük sahasından çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı konusunda Türkiye hükümetiyle görüşmeler yapıyoruz. Ancak şimdiye kadar nihai bir anlaşmaya varılmadı." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen petrol ürünleri deposunda, kapasitesi 64 milyon litre olan 13 farklı depolama tankı bulunduğunu aktaran Laıbi, söz konusu deponun Kerkük'teki petrol ürünleri için stratejik bir stok merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Irak hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerindeki kaybı telafi etmek için geçen ay ülkenin orta ve güney kesimlerindeki petrol sahalarından, günde yaklaşık 200 bin varil petrol pompalandığını açıklamıştı.

Irak güçleri, 2014'ten bu yana tartışmalı bölgelerde yayılan Peşmerge'nin kontrolü altında bulunan Kerkük petrol sahalarının denetimini geçen ayın ortalarında yeniden sağlamıştı. Bundan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Akdeniz'den Ceyhan Limanı'na uzanan boru hattıyla Türkiye'ye pompaladığı 250 ila 300 bin varil Kerkük petrolü, buradan uluslararası pazarlara ulaşıyordu.

Kerkük'teki toplam petrol rezervinin 13 milyar varil olduğu kaydedilirken bu rakamın Irak'taki petrol rezervlerinin yüzde 12'sine tekabül ettiği öngörülüyor.