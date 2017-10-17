Bağdat Hükümeti Kerkük’teki Petrol Sahasını Ele Geçirdi!
Mezhepçi Bağdat hükümetine bağlı güçler ve Haşdi Şabi çetesinin Kerkük’teki Bay Hasan Petrol Sahası’nda Peşmerge’nin çekilmesi üzerine kontrolü sağladığı bildirildi.
A+A-
Haşdi Şabi’den yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük’ün kuzey batısındaki Bay Hasan Petrol Sahası’nın tamamında kontrolü sağladı.” denildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Peşmerge’nin çekilmesi üzerine Bay Hasan Petrol Sahası’nda kontrolün gerçekleştiği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.
HABERE YORUM KAT