Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti

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21.03.2017 12:36
Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn

Aysun Sultan Geçer Çelebi ablamıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

Not: Ablamızın cenazesi 22 Mart Çarşamba günü (yarın) öğlen Erzin Merkez Camiinden kaldırılacak ve Başlamış mezarlığına defnedilecektir.

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