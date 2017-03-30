Bağcılar’da Maskeli Saldırgan Bir Müslüman Genci Katletti

İstanbul Bağcılar’da maskeli bir saldırgan bakkal dükkanına girerek 16 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, Bağcılar Demirkapı Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan bir bakkal dükkanında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki İbrahim Malay ve 13 yaşındaki kardeşi Furkan Malay babaları Nimetullah Malay ile birlikte bakkal dükkanına girdi. Aile dükkanda alışveriş yaptıktan sonra ücreti ödemek isteyen baba Nimetullah Malay para bozdurmak için kısa süreliğine dükkandan çıktı.

Baba Nimetullah Malay dükkandan çıktığı sırada maskeli ve silahlı bir kişi aniden bakkala girdi. İbrahim Malay ve kardeşi Furkan Malay'ın üzerine kurşun yağdıran silahlı şahıs daha sonra hızla marketten kaçtı. Silah sesleri üzerine mahalleli olay yerine koştu. Çocukları kanlar içinde yerde gören mahalli hemen olay yerine ambulans çağırdı.

Lise 2. sınıf İmam Hatip öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İbrahim Malay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Furkan Malay'ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"PKK TEHDİT EDİYOR"

Görgü tanıkları saldırganın bakkal dükkanına girdiğinde hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını belirtti. Çocukların yakınları ise ailenin daha öncede PKK tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Polis ekipleri cinayetin siyasi bir boyutu olup olmadığını inceliyor.

İbrahim Malay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saldırıda yaşamını yitiren 16 yaşındaki İbrahim Malay, Bağcılar'da öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Soldaki: Katledilen İbrahim Malay - Sağdaki: Yaralı Furkan Malay

Kaynak: Sabah, Fetih Medya, Haksöz-Haber