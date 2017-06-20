BAE’den Türkiye'ye Katar tehdidi

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Türkiye'nin akıllıca davranmasını ve Katar'a karşı olan Arap girişimine destek vermenin çıkarına olacağını anlamasını umut ettiklerini söyledi.

Katar'ın güçlü Arap komşularının uyguladığı izolasyonun "yıllar" sürebileceğini söyleyen Gargash, Katar'a destek veren Türkiye'yi de krizde dengeli bir tutum sergilemeye çağırdı.

Gargash, Arap ülkelerinin Katar konusundaki şikayetlerine dair bir listenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Doha'nın konuyu reddeder pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Gargash, "Kuveyt'in arabuluculuğu çok yararlı olacak ve talepler olacak. Katar artık işlerin değiştiğini ve izolasyonun yıllar sürebileceğini anlayacak" diyerek, "Eğer siyasi rollerine dair sapkın görüşleri yüzünden dışlanmak istiyorlarsa bırakın dışlansınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber