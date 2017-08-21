BAE’den Kiralık Katil Dahlan’a Gazze Rüşveti

BAE’nin, Ortadoğu’nun kiralık katili olarak bilinen Dahlan’a verdiği desteğin göstergesi olarak Gazze’ye aylık 15 milyon dolar verilecek. 2011’de Batı Şeria’yı terk ederek BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yerleşen Dahlan’ın Emirlik ve Mısır’la güçlü bağlantıları bulunuyor. Haziran ayında Dahlan ve Gazze’deki Hamas yetkilileri arasında Mısır’ın yardımıyla stratejik bir toplantı gerçekleşmişti.

Yeni Şafak gazetesinde yer verilen habere göre Dahlan’a yakın bir isim olan Samir el-Masharavi “Önümüzdeki aydan itibaren her ay Filistin Ortak Sorumluluk Komitesi’ne, Gazze’deki insani yardım ve kalkınma projelerine destek amaçlı 15 milyon dolar aktarılacak” açıklamasını yaptı. Komite, Dahlan ile Hamas arasında Temmuz ayının başında Kahire’de yapılan anlaşmalardan sonra kurulmuştu. BAE, hem Kahire hem de Abu Dabi’nin Katar’ın Gazze’deki nüfusuzunu azaltmaya çalıştığı bir dönemde Dahlan’ı kullanışlı bir arabulucu olarak görüyor. İsrail basını bir süre önce Mısır ve BAE’nin Filistin’de yönetimi devirmek için anlaştığını öne sürmüş, BAE ve Mısır’ın Hamas ve Fetih’i devre dışı bırakarak Filistin’in liderliğini Muhammed Dahlan’a vermeyi planladığını iddia etmişti. Bu çerçevede Mısır’ın başkenti Kahire’de taraflar arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı.