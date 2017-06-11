BAE İyice Saçmaladı: Barselona Forması Giyene Hapis Cezası

Suudi Arabistan ve BAE'nin her geçen gün getirdiği yeni yasaklar uluslar arası saçmalıklar listesine girmeye aday. Katar'ın övülmesi, Katar hakkında olumlu haber yapılması iki ülkede de yasaklanırken Dubai çıtayı Burj el Arab'ın zirvesine taşıdı. Dubai'deki otellerin tamamında Katar kanalı Al Jazeera'yı yasaklayan Dubai şimdi de Barcelona formasını giyenleri hapse atacağını açıkladı. Barcelona'nın forma sponsorunun Katar Havayolları olması nedeniyle bu formanın giyilmesini yasaklayan Dubai'de hapis cezasının 110 bin İngiliz Sterlinine çevrilebileceği iddia edildi. Cezanın diğer ülkelere de yayılabileceği belirtildi.

Önceki gün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani'yi Beyaz Saray'a çağıran ABD Başkanı Donald Trump'ın ise el Tani tarafından ağır bir şekilde cevaplandırıldığı belirtildi. Trump'ın yaptığı "Katar bütün terör oluşumlarını destekliyor" sözlerinin ise el Tani'nin Trump'ı aşağılamasının üzerine söylendiği iddia edildi. Fas ise kendilerine katılmasını isteyen Suudi Arabistan ve Dubai'ye ağır cevap verdi. İki ülkenin de ABD'nin tasmasını boynuna geçirdiğini belirten Fas Kralı 6. Muhammed bu ülkelerin Fas'a uçuşlarını yasakladı.

Körfez ülkelerinin Katar ile yaşadığı problemin akabinde Katar'a yapılan operasyonun karşısında duran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıya geçen Suudi Arabistan medyası, Erdoğan'ı terör destekçisi gibi göstermeye çalışmaya başladı. Tunus lideri Raşid Gannuşi ve Afganistan'ı Sovyet Rusya'ya karşı yıllarca savunan Gulbeddin Hikmetyar'ı terörist gibi gösteren Suudi yayın organı Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde yer aldığı bir fotoğraf için; "Erdoğan bölgesel askeri diktatörler Hikmetyar ve Gannuşi ile İslami bir bağlantı kurarken" yorumunu yaptı.

Kaynak: Takvim Gazetesi