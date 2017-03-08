“Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
AA’nın İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA’ya dayandırdığı haberine göre, Alleme Tabatabai Üniversitesi’nde düzenlenen “Rafsancani’yi Anma” programında konuşan İran’ın eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin kızı Fatma Haşimi, “Babam 82 yaşında olmasına rağmen benden sağlıklıydı. Ne olduğu (ölümüyle ilgili) konusunda bizim için de bazı belirsizlikler var.” dedi.
Babasının sürekli hakaretlere maruz kaldığını dile getiren Haşimi, “Halkın Mücahidleri, reformistler ve muhafazakârlar döneminde sürekli kendisine hakaret ediliyordu. Her zaman ‘Niçin bir şey söylemiyorsun?’ diye sorduğumda, ‘Zaman her şeyi ortaya çıkaracak.’ derdi.” ifadelerini kullandı.
Rafsancani’nin ölümüyle birlikte birçok sırrı da beraberinde götürdüğünü belirten Haşimi, “Keşke içinde sakladığı sırlara daha çok vâkıf olabilseydim. O, kişiler hakkında konuşmazdı. Siyâsî meseleleri konuşurdu.” bilgisini aktardı.
Babasıyla ilgili bazı anılarını anlatan Haşimi, “Toplumumuz gerçeği duymaya hazır değil.” şeklinde konuştu.
Ölüm Nedeni Hakkındaki Açıklamalar
İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi’nin başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak günü hayatını kaybetmişti.
Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada abisinin ölümün “kalp durması” nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti.
Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani’nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini “kalp krizi” olarak açıklamıştı.
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