Bab El Hava’da 2015 Yılında Başlayan Sivil Yönetim Süreci Devam Ediyor

Suriyeli Muhaliflerin Kontrolündeki Türkiye’ye Açılan Sınır Kapılarında Son Durum

Levent Kemal / Medium.com

Suriye’nin kuzeyinde Suriyeli muhaliflerin kontrolünde Türkiye’ye açılan iki sınır kapısı bulunuyor. Bunlardan biri İdlib’te, Hatay ilimize açılan Bab El Hava sınır kapısı. Diğeri ise Halep’in kuzeyindeki Azez ilçesi yakınında, Kilis ilimize açılan Bab Es Selam.

Bab El Hava

Geçtiğimiz temmuz ayı içinde İdlibli muhalif gruplar Ahraru’ş Şam ile Tahriru’ş Şam arasında 3 gün süren ve bir anlaşma ile sona eren çatışmaların arkasından birçok basın organı Bab El Hava sınır kapısının Tahriru’ş Şam kontrolüne geçtiğini iddia etti.

2015 yılından bu yana sivil bir idare tarafından yönetilen ve askeri bir içeriğe sahip olmayan Bab El Hava kapısı, Ahraru’ş Şam ile Tahriru’ş Şam arasındaki anlaşma 21 Temmuz’da imzalandı.

Anlaşma maddelerinden biri Bab El Hava sınır kapısının yönetiminin sivil idare ile devam ettirilmesini içeriyordu. Anlaşma gereği sınır kapısı içerisinde güvenlik hizmeti veren ve bölgedeki Ahraru’ş Şam birliklerinin çekilmesi ile Bab El Hava’nın Tahriru’ş Şam kontrolüne geçtiği algısı oluşturuldu.

ABD ve Rusya’nın medya operasyonları sonucu ülke gündemine de yanlış bir şekilde yansıtılan haberler sonucu Türkiye Bab El Hava’ya açılan Cilvegözü sınır kapısını kapattı. Birkaç gün sonra birçok kalem ürünün geçişi yasaklanarak açıldı. Ne var ki, tüm iddia ve haberlere rağmen Bab El Hava sınır kapısında 2015 yılında başlayan sivil yönetim süreci devam ediyor.

Bab Es Selam

Halep’in kuzeyinde, Azez ilçesinin Siccu köyü mahalinde bulunan ve Kilis ilimize açılan Bab Es Selam sınır kapısı ise Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden olan Şam Cephesi’nin kontrolünde. (1)

Bab Es Selam kapısı, Bab El Hava’ya yönelik iddiaların ardından Suriye’ye inşaat, sanayi ve elektronik malzeme taşıyan ticari tırların Öncüpınar sınır kapımızda oluşturduğu kuyruklarla gündeme geldi.

Öncüpınar’dan Bab Es Selam aracılığı ile Suriye’ye giren ve büyük çoğunluğu İdlib bölgesindeki muhalif alanlara ulaşmak isteyen tırlar PKK/PYD kontrolündeki Afrin’den geçerken yüksek miktarlarda geçiş ücreti ödemek zorunda kaldı.

NOTLAR:

1 — Halep bölgesinde kurulan, Abdülkadir Salih’in liderliği döneminde en güçlü dönemini yaşayan Liva Tevhid’in çevresinde biraraya gelen gruplardan oluşan Şam Cephesi, ÖSO tabanlı bir Halep hareketi idi. Idlib’in Fetih Ordusu tarafından ele geçirilmesi ardından Rusya’nın savaşa dahil olma süreçlerinde Halep’teki varlığı giderek azalan grup Halep kuzeyinde Azez ve çevresinde kendisini konumlandırdı.