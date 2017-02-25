Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
Suriye’de Baas Partisi’nin önemli isimlerinden kabul edilen Albay Muhammed Seleme’nin öldürüldüğü bildirildi.
İki gün önce Hama’da öldürüldü
Baas Partisi’nin öncü isimleri arasında yer alan Albay Seleme’nin 22 Şubat Çarşamba günü Hama’da öldürüldüğü açıklandı.
Baas Partisi’nin sitesinde Seleme’nin Hama’nın kırsalında yapılan bir saldırıda öldüğü belirtildi.
Önce ”kalp krizi” dediler sonra doğruladılar
Baas Partisi, ölüm nedenini ilk açıklamalarında “kalp krizi” olarak duyurdu ancak çıkan haberlerin ardından Hama’da öldürüldüğünü doğrulayan bir açıklama yaptı.
Esed komutanlarını kaybetmeye devam ediyor
İdlib’i ele geçirmek için şehrin çevresindeki batı ve güney Halep ile kuzey Hama’da saldırıya geçen rejim güçleri, Muhaliflerle yaptığı sözde ateşkesi onlarca kez bozdu. Bunun yanında rejim güçleri bölgede önemli kayıplar verdi.
Kaynak: Küresel Analiz
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