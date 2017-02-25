Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü

»Ana Sayfa»Suriye
25.02.2017 01:16
Baas Partisi’nin Öncülerinden Albay Seleme Öldürüldü
Suriye’de Baas Partisi’nin önemli isimlerinden kabul edilen Albay Muhammed Seleme’nin öldürüldüğü bildirildi.

İki gün önce Hama’da öldürüldü

Baas Partisi’nin öncü isimleri arasında yer alan Albay Seleme’nin 22 Şubat Çarşamba günü Hama’da öldürüldüğü açıklandı.

Baas Partisi’nin sitesinde Seleme’nin Hama’nın kırsalında yapılan bir saldırıda öldüğü belirtildi.

Önce ”kalp krizi” dediler sonra doğruladılar

Baas Partisi, ölüm nedenini ilk açıklamalarında “kalp krizi” olarak duyurdu ancak çıkan haberlerin ardından Hama’da öldürüldüğünü doğrulayan bir açıklama yaptı.

Esed komutanlarını kaybetmeye devam ediyor

İdlib’i ele geçirmek için şehrin çevresindeki batı ve güney Halep ile kuzey Hama’da saldırıya geçen rejim güçleri, Muhaliflerle yaptığı sözde ateşkesi onlarca kez bozdu. Bunun yanında rejim güçleri bölgede önemli kayıplar verdi.

Kaynak: Küresel Analiz

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tahriru'ş Şam TOW Füzesiyle Saldırdı22 Şubat 2017 Çarşamba 22:23
  • Esed Şam'da Sivillere Füzelerle Saldırdı: 20 Ölü, 100 Yaralı22 Şubat 2017 Çarşamba 22:02
  • “İran Yönetiminin Beşşar Esed Konusundaki Israrı Yanlış”22 Şubat 2017 Çarşamba 15:40
  • İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!22 Şubat 2017 Çarşamba 14:33
  • Esed’in Ateşkes İhlâlleri: İdlib’de 7 Sivil Katledildi!22 Şubat 2017 Çarşamba 11:07
  • Rusya’nın Suriye’de İşlediği Savaş Suçları Belgeleniyor!21 Şubat 2017 Salı 18:36
  • Küçük Kız Çocuğu Enkazın Altından Son Anda Kurtarıldı!21 Şubat 2017 Salı 15:18
  • Esed Rejimi Kimyasal Silah Kullanmaya Devam Ediyor!21 Şubat 2017 Salı 08:49
  • Esed Rejimi ve Ortakları Kana Doymuyor: Berze’de Kanlı Gece21 Şubat 2017 Salı 00:42
  • Rusya: Suriye’de 4 Askerimiz Öldü20 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim