Baas Partisi'nin Genel Sekreteri Kamışlo’da Sevgiyle(!) Karşılandı

»Ana Sayfa»Suriye
23.03.2017 21:14
Baas Partisi'nin Genel Sekreteri Kamışlo’da Sevgiyle(!) Karşılandı
Baas Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hilal Hilal, PKK/PYD kontrolündeki Kamışlo’yu ziyaret etti.

Esed rejiminin partisi Baas Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hilal Hilal, PKK/PYD kontrolündeki Kamışlo’yu ziyaret etti.

Rûdaw’ın edindiği bilgiye göre Baas Partisi Başkan Yardımcısı Hilal Hilal, bugün sabah saat 10.00’da Kamışlo’yu ziyaret etti.

Özel bir uçakla gittiği öğrenilen Baas Partisi yetkilisinin sıcak karşılandığı öğrenildi.

Baas Partisi yetkililerinin, Kamışlo ve Haseke’yi sıkça ziyaret ederek, oradaki faaliyetlerini yürüttükleri belirtildi.

Söz konusu partinin faaliyetlerine Suriye Kürdistanı’nın iki bölgesinde bulunan PKK/PYD unsurları tarafından izin veriliyor.

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