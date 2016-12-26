Azez'de Çadır Yangını: 1 Ölü, 4 Yaralı

»Ana Sayfa»Gündem
26.12.2016 00:29
Azez'de Çadır Yangını: 1 Ölü, 4 Yaralı
Halep'in Azez ilçesindeki Esselame Kampı'nda bir çadırda çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Kapısı karşısında Suriyeli sığınmacılar için kurulan bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, baba Abdülbahsi, anne Baran ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy yaralandı.

Yakınları tarafından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Maran müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan aile üyelerinden biri Gaziantep'e sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Malazgirt Cumhuriyet Savcısına FETÖ Tutuklaması24 Aralık 2016 Cumartesi 21:52
  • Bozdağ: 767 Kişi Hastalığından Dolayı Tahliye Edildi24 Aralık 2016 Cumartesi 21:08
  • Nureddin Yıldız'dan Medyada Çıkan Haberler Üzerine Açıklama24 Aralık 2016 Cumartesi 20:55
  • Anayasa Maddelerinin Görüşmelerine Geçiliyor24 Aralık 2016 Cumartesi 20:48
  • Süleyman Soylu: FETÖ İlişkisi Çok Net24 Aralık 2016 Cumartesi 19:41
  • Savcılık Askerlerin Yakıldığı İddiasıyla İlgili Bilgi İstedi24 Aralık 2016 Cumartesi 15:59
  • BM: İdlib'in, Halep’ten Daha Şiddetli Saldırıların Hedefi Olmasından Endişeliyiz24 Aralık 2016 Cumartesi 07:23
  • Emperyalist ABD’nin Elçisi, Emperyalist Rusya İle İlişkiden Rahatsız24 Aralık 2016 Cumartesi 04:34
  • Bitlis'teki 3 Belediyeye Görevlendirme24 Aralık 2016 Cumartesi 02:00
  • Fikri Işık: 3 Askerimiz DAEŞ’in Elinde24 Aralık 2016 Cumartesi 00:47
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim