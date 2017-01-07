Azez’de Bombalı Saldırı: 60 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
07.01.2017 14:41
Azez’de Bombalı Saldırı: 60 Kişi Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep’in Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk’tan aldığı bilgiye göre, direnişçilerin kontrolünde yer alan Azez’in merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti.

İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50’den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

23 Yaralı Kilis’e Getirildi

Saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye şu âna kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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