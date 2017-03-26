Azez'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı

Halep'in kuzey kırsalında muhaliflerin denetiminde bulunan Azez ilçe merkezinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivilin öldüğü, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Azez'deki sivil savunma yetkililerinden Heysem el-Cabir yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı yakınında, muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırının minibüs ve diğer araçların toplandığı alanın hemen yakınında meydana geldiğini kaydeden Cabir, yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığını, durumu ciddi olanların ise Türkiye'ye sevk edildiğini aktardı.