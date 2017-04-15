Azerbaycan’da Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Getirildi
Kapalı alanlarda ve bazı açık kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemenin Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edildiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Azerbaycan Milli Meclisi, kapalı alanlarda ve bazı açık kamu alanlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.
Tütün ürünlerinin kullanılmasını kısıtlayan yasa gereği, sağlık ve eğitim kurumlarında, müze, tiyatro ve sinema salonlarında, özel ve kamuya ait iş yerlerinde, ticari ve sosyal hizmetlerin verildiği tüm kapalı yapılarda sigara içilmesi yasak olacak.
Ayrıca, hava ve deniz limanlarının binalarında, tren istasyonlarında, garlarda, otobüs duraklarında, toplu taşıma araçlarında, taksilerde, asansörlerde, çocuk parklarında ve plajlarda sigara içilmeyecek.
Oteller, kafe, bar ve restoranların kapalı alanları ile alt ve üst geçitlerde de sigara içilmesi yasaklandı.
Etiketler: azerbaycan, sigara yasağı, sağlık
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