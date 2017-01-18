Azerbaycan'da FETÖ'ye Ait Kafkas Üniversitesi Feshedildi

»Ana Sayfa»Azerbaycan
18.01.2017 13:06
Azerbaycan'da FETÖ'ye Ait Kafkas Üniversitesi Feshedildi
Azerbaycan'da FETÖ'ye bağlıyken devlet kontrolüne alınan Kafkas Üniversitesi feshedildi.

Azerbaycan'da, FETÖ’ye bağlıyken devlet kontrolüne alınan ve Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) verilen Kafkas Üniversitesi feshedildi.

Kafkas Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin bağlı olduğu SOCAR Uluslararası Eğitim Merkezi kararıyla feshedildiği bildirildi.

Prosedürün gerçekleştirilmesi için komisyon kurulduğu, kararın resmi gazetede yayımlandığı belirtildi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise üniversite yönetiminin konuyla ilgili Bakanlığı bilgilendirdiği ve kış sınav döneminden sonra öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına geçişinin sağlanması için yardım talebinde bulunduğu ifade edildi. 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Darbe Kalkışmasını Kınadı16 Temmuz 2016 Cumartesi 13:00
  • Dağlık Karabağ'a Hiçbir Zaman Bağımsızlık Verilmeyecek25 Haziran 2016 Cumartesi 22:54
  • Ermenistan: “Prensip Anlaşması Yapılmadı”23 Haziran 2016 Perşembe 12:21
  • Azerbaycan: “Dağlık Karabağ İçin Prensipte Anlaşıldı”22 Haziran 2016 Çarşamba 16:26
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan Ordusu Misket Bombası Attı"27 Nisan 2016 Çarşamba 13:33
  • Ermenistan-Azerbaycan Cephe Hattında Çatışmalar Sürüyor27 Nisan 2016 Çarşamba 10:07
  • Ermenistan'da Üst Düzey Askeri Yetkililer Görevden Alındı26 Nisan 2016 Salı 23:54
  • Ermenistan Azerbaycan'daki Yerleşim Birimlerini Hedef Aldı26 Nisan 2016 Salı 11:00
  • Azerbaycan Ermenistan'a Ait İHA Düşürdü19 Nisan 2016 Salı 09:33
  • "Ermenistan Ordusu Ambulansa Ateş Açtı"07 Nisan 2016 Perşembe 14:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim