Azerbaycan Tipi Cumhuriyet!

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21.02.2017 16:02
Azerbaycan Tipi Cumhuriyet!
Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev, eşini Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak tayin etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak tayin etti.

Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının "evet" oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, 1993’ten itibaren Aliyev ailesi tarafından yönetiliyor. Haydar Aliyev, sağlık sorunları nedeniyle 2003 yazında görevinden ayrılmak zorunda kalırken oğlu İlham Aliyev’in 'siyasi varisi' olduğunu açıkladı. Ekim 2003 seçimlerinden zaferle çıkan İlham Aliyev, babasından boşalan liderlik koltuğuna oturdu.

Ajanslar

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