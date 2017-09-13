Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesine Saldırı

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam Ankara’da hayatını kaybetti. Hatun Tuğluk’un cenazesi bugün Batıkent’te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP milletvekilleri, Ahmet Türk ile yakınları katıldı.

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenaze törenine gitti. Cenaze boyunca Tuğluk’u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Hatun Tuğluk’un cenazesi defnedilmek üzere İncek Mezalığı’na götürüldü. Burada toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek cenazeye katılanlara saldırdı.

Çok sayıda çevik kuvvet polisinin bulunduğu sırada yaşanan olaya müdahale edildi. 50 kişilik grubun saldırısının ardından polisler mezarlık kapısında barikat oluşturdu. Mezarlık etrafının açık olması nedeniyle başka yönlerden de saldırı yaşandı.

Mezardan çıkarılan Hatun Tuğluk’un cenazesinin Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.