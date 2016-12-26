Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı

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26.12.2016 09:07
Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı.

Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

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