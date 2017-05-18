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Ayşe Oruç ile Mehmet Şirin Oruç kardeşlerimizin Bebekleri Doğdu

Ayşe Oruç ile Mehmet Şirin Oruç kardeşlerimizin Bebekleri Doğdu

Ereğli Özgür-Der’den Ayşe Oruç ile Mehmet Şirin Oruç kardeşlerimizin Zehra ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Kardeşlerimizi tebrik ediyor, Allah’tan Zehra’ya hayırlı bir ömür niyaz ediyoruz.

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