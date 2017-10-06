Ayrılık Nasıl Çözüm Olur, Ne Zaman Krize Dönüşür?

Yazısında Katalonya ve IKBY’deki iki bağımsızlık referandumu karşısında sergilenen tutumları analiz eden Kenan Alpay, “Bağımsızlık talep ve süreci egemen-merkezi hükümetlerin de adaletle muamele ve refahı yaygınlaştırabilme kabiliyetleriyle doğruda alakalıdır şüphesiz.” diyor.

IKBY’deki bağımsızlık referandumu karşısında Türkiye’nin takındığı tutum üzerine sorular da soran Kenan Alpay şunları kaydediyor:

“Meseleyi Mesud Barzani’nin çocukluk rüyasından ibaret görüp, İsrail’in ayartmalarına endeksleyerek değil çözüme kavuşturmak anlamak bile mümkün olmaz. Oysa IKBY’ni bağımsızlık sürecine adeta sürükleyen başat faktör Baas yönetimi ve akabinde Şii fanatizmi olarak ülke üzerine çöken barbarlıktır. Türkiye’nin bu süreci yönetirken Barzani Hükümetine yönelttiği eleştirilere İran ve Bağdat yönetiminin sergilediği despotik, gasıp ve mezhepçi saldırganlığına yönelik eleştirileri de eklemesi gerekirdi. Sorun, Kerkük ve benzeri bölgelerdeki Türkmen nüfusun maruz kaldığı tehcir ve katliamlardan daha fazlasını ihtiva ediyor çünkü.

İran-Şii despotizmi kanlı bir kâbus gibi sadece Bağdat’a, Basra’ya çökmedi ki. Musul ve Kerkük’ten Şam ve Halep’e değin Türkiye’nin akraba ve komşu halklarının tamamının üzerine çöktü bu kâbus. Peki, İran’a ve onun hem kapıkulu hem de infaz memuru gibi hareket eden Bağdat’taki İbadi Hükümeti’ne uyguladıkları zulümler hakkında kim ne söylüyor? İran’ı kıble edinmiş Şii toplum dışında kimseye hayat hakkı tanımayan, Haşdi Şa’bi gibi Kudüs Ordusu gibi barbar milisler eliyle Irak’ın bir mezbahaya çevrilmesine yönelik yüksek sesli bir itiraz var mı?

Hava ve kara trafiğini kapatmak, petrol akışını durdurmak, sınır kapılarının önünde askeri tatbikatlar yapmak politik bir tercihtir. Ancak şimdi ertelense bile şartlar değişmezse bir süre sonra bağımsızlık taleplerinin yeniden gündeme gelmeyeceğini kim, nasıl garanti edecek? İlaveten Rusya ve İsrail’in bölgeye nüfuzunu kolaylaştıracak, agresif ve düşmanlığı körükleyen söylem ve tedbirleri hayata geçirmekte ısrar ederek mevcut iklimi daha beter aleyhimize döndürdüğümüz nasıl görülemez?”

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