Aynı Tuzağa Kaç Kere Daha Düşülecek?

Haksöz Haber

Aşağıdaki video aynı hataya defalarca kez düşmeye meyyal olanların hâl-i pürmelalini gözler önüne seriyor.

Önceki tecrübelerimiz bize suyun üstündekinin timsah (Kemalizm) olduğunu ve timsahın da bizi yiyeceğini söylüyor ancak bir Müslüman olarak biz, yanlışlığını ve timsah tarafından yutulacağımızı bile bile hâlâ Kemalizm adasına (timsaha) çıkmaya çalışıyoruz.

Oysa ki Hz. Peygamber, “Bir Mü’min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz.” demiyor muydu?

Söz konusu videoyu birileri belki düşünüp öğüt alır diye paylaşıyoruz: