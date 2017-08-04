AYM’den Polisin Arama Yetkisine İptal

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 27 Aralık 2015 tarihli “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, CHP’nin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiği 26 maddeden 21’i hakkında “Anayasa’ya aykırı olmadığı için iptal taleplerinin reddine”, 5’i hakkında ise “668 ve 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu cümlelere ilişkin iptal talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

ANAYASAYA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 4/A maddesinin altıncı fıkrasına eklenen üçüncü cümlenin “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir...” bölümünün ise Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline hükmetti.

Kaynak: Star