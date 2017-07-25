AYM’den OHAL Başvurularına Ret!

Olağanüstü Hal’e (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen öğretmen, yurt dışında burslu okurken ilişiği kesilen öğrenci ile çalıştığı dershanenin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını belirten kişi, mağdur olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, başvuruların “kabul edilemez” olduğuna hükmetti.

AYM’nin, KHK’lara ilişkin diğer başvurulara da yol gösterecek kararlarında, OHAL Komisyonu’nun kurulmasıyla bireysel başvurunun bu konuda ikincil hukuk yolu hâline geldiği bildirildi.

Kararlarda, sonradan da oluşturulsa birincil yol eğer etkiliyse bu yolun kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda bireysel başvurunun ikincil bir hukuk yolu olduğu belirtilerek, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği belirtildi.