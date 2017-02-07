Ayıp, Günah ve de Hukuksuz!

​​​​​​​Eğer devletin ajansı “Terör örgütü Şam’ın Fethi mensubunun evinde Gülen’in kitabı çıktı” şeklinde bir ‘haber(!) geçebiliyorsa, bizim de iktidardakilere “Hayrola 12 Eylül-28 Şubat ruhunu hortlatmaya mı heveslendiniz?” diye sormamız yerinde olmaz mı?

Anadolu ajansından birkaç saat önce geçilen bir haber Eskişehir’de yapılan bir polis operasyonuna dair ilginç ayrıntılar içeriyordu. “Fetih el-Şam üyesi teröristin evinden Gülen’in kitabı çıktı” başlığıyla verilen haberin ayrıntısında şunlar söyleniyor: Eskişehir'de, eski adı El Nusra olan terör örgütü Fetih El Şam'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan birinin evinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince önceki gün kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve evlerinde arama yapılan 9 zanlıdan B.Ö'nün ikametinde, çeşitli örgütsel doküman ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "İnancın Gölgesinde" adlı kitabı ele geçirildi….” Saçma ve temelsiz olmanın ötesinde açıkça manipülatif ve saldırgan bir mantığı yansıtan bu sözde haberin neresini düzeltmek lazım bilmek gerçekten zor! Yazının Devamı >>>