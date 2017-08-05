Ayhan Oğan’ın Sözlerine CHP ve AK Parti’den Kemalizm Soslu Eleştiriler

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu "Türkiye'nin Gündemi" programında konuşan Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” demişti. Bu sözlere CHP’de AK Parti’de karşı çıktı.

Ayhan Oğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında durdu.

Oğan şunları söyledi:

"Türkiye 100 yıl önce yarım kalan plan ve projelerin yeniden açıldığı bir saldırıyla karşı karşıya. 15 Temmuz bu saldırının cisimleşmiş haliydi. Bu uluslararası bir saldırıdır. Amacı devleti çökertip vatanı bölmek, milleti birbirine düşürüp iç savaş çıkartmaktı. Halk meydanlarda toplanarak milletin liderinin yön ve yol göstermesiyle bu saldırıyı bertaraf etmiştir. Türkiye anayasa değişikliğiyle beraber devletin içine sızmış olan bütün bu yapıları tasviye etmektedir. Bu yapılar tasviye edilirken aynı zamanda yeniden devletin tahkim ve inşa süreci de beraber yürütülmektedir. Bu inşa sürecinin lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye'nin antiemperyalist ve bağımsız devlet olmasından yana siyasiler de belirgindir, mesela MHP lideri Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, BBP lideri Mustafa Destici. Maalesef anamuhalefet lideri 100 yıl önceki mandacı zihniyetin taşıyıcısı durumundadır. 16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engelmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP'dir. İkinci kurtuluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti'dir. Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter'dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!"

AK Parti sözcüsğ, Ayhan Oğan’ın sözleri tepki toplayınca hemen bildik Atatürk güzellemeleri yaptı.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal’ın açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuruluyor' sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son günlerde medyada, geçmişte bir dönem MKYK üyeliği yapan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden AK Parti aleyhine yeni bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde toplumda cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşandığını belirtti.

Söz konusu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemlerin titizlikle yapıldığını bildiren Ünal, AK Parti'nin 15 yıldır her kesimden insanın yaşam tarzının güvencesi olduğunu vurguladı.

Ünal, AK Parti'nin, halkın inancına, kıyafetine, meşrebine müdahale eden anlayışlarla mücadele ederek, iktidara gelmiş bir siyasi hareket olduğunu, en yakın şahitliğini ise milletin yaptığını ifade etti.

AK Parti'nin, kurulduğu günden beri ayrımcılığa ve ötekileştirmeye asla müsaade etmediğine, bundan sonra da etmeyeceğine dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır.

Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Ünal, AK Parti olarak, Cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarının, mücadele ettiklerini anımsattı.

"Bugün Türkiye, bir asır önce maruz kaldığı kuşatmanın bir benzeri saldırılarla karşı karşıyadır." görüşünü aktaran Ünal, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'ndan alınan ilhamla, tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi yürüttüklerini kaydetti.

Demokrasinin ve ekonominin, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması için yapılan hizmetleri, 2023 hedefleriyle taçlandırmak için cansiparane şekilde çalıştıklarını vurgulayan Ünal, şu görüşlerini paylaştı:

"Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. Devletimizin ve partimizin temel umdeleri olarak ifade ettiğimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar."

Başbakan Binali Yıldırım'dan Ayhan Oğan'a tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Ayhan Oğan'ın açıklamaları hakkında, "Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz."

Ayhan Oğan’ın bu sözlerine üzerine CHP milletvekilleri bir linç kampanyası başlattı bile.

CHP'lilerin açıklamaları:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Anayasal düzene karşı açıkça suç işleyen AKP’li Ayhan Oğan için savcıları göreve çağırıyorum. Devleti yıkma heveslilerinden hesap sorulmalı!”

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay: “Ayhan Oğan’ın temsil ettiği zihniyet kursa kursa devlete karşı kumpas kurar.”

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ: “Türk milleti devletini 30 Ağustos’ta kanlı zafer süngüsünün ucunda kurdu. Yıkmak isteyen, Türk milleti ve süngüsü ile yeniden karşılaşır.”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: “Size, evinizin arka bahçesinde bile yeni bir devlet kurmanıza izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”