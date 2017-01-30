Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş Hakkında Tutuklama Kararı
HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bilgen Diyarbakır'da göz altına alındı.
Haklarındaki "terör soruşturması" kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Bilgen ve Beştaş'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.
HDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Aygan Bilgen Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: HDP operasyonu, Ayhan Bilgen, Merak Danış Beştaş
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