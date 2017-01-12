Aydınlık Yazarından Ahmet Davutoğlu ve Ailesine İftira

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını, bir süre sonra da serbest bırakıldığını iddia etti. Ahmet Davutoğlu iddiayı yalanladı.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını, bir süre sonra da serbest bırakıldığını iddia etti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Davutoğlu ise bu iddianın yalan olduğunu belirterek kesin bir dille reddetti.

İsmet Özçelik'in yazısı şöyle:

"Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sesi pek çıkmıyor. Ancak son günlerde Ankara kulislerinde herkesin ağzında o var.

Özellikle AKP kulislerinde kulağı sık sık çınlatılıyor. “Davutoğlu’nun sesi niye çıkmıyor” sorularına, “Yakında gazete manşetlerine yine çıkacak” karşılığı veriliyor.

Arkasından da alaycı bir gülümseme öne çıkıyor.

GÜLEN’E YAKIN DURDU

Dışişleri Bakanı ve Başbakan olduğu dönemde Fethullah Gülen ve çevresi ile yakın ilişkisi bilinir. Eşiyle birlikte gittiği Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği, saatlerce Gülen’in çiftliğinde kaldığı sır değil.

FETÖ’nün yurtdışı okullarına hassasiyetini büyükelçiler sürekli anlatıyor.

15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında “darbe karşıtı” açıklamalar yapsa da Saray’da “güven bunalımı” olduğu bildiriliyor.

ABD ile ilişkilerinin sorgulandığı ifade ediliyor.

KARDEŞİ FETÖ’CÜ MÜ?

AKP kulislerinde anlatılan olay dudak uçuklatan cinsten. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinden birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı konuşuluyor.

İddiaları Davutoğlu’nun bir yakınına sorduk. “Gözaltı olayı doğru, ama kısa süre sonra serbest bırakıldı” dedi. Nedeni konusundaki sorularımızı ise yanıtsız bıraktı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Gözaltı olayının kesin tarihi bilinmiyor. Olay gizli tutuluyor. AKP’liler son dönemde Abdullah Gül’e yakın işadamlarının FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına da vurgu yaparak “zamanlamaya” dikkat çekiyorlar.

Gül ve Davutoğlu’nun yakın çevresinin eş zamanlı olarak hedefe girdiği ifade ediliyor.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Başbakanlık kulislerinde Davutoğlu dönemi ile ilgili söylenti çok. Özellikle örtülü ödenek yeniden gündemde. Nereye harcandığı belli olmayan büyük bir meblağdan söz ediliyor.

Son dönemde yayın hayatına başlayan bir gazetenin finansmanının örtülü ödenekten karşılandığı iddiaları var.

Konuştuğum kişiler, “Yakında kokusu çıkar. Çember daralıyor” demekle yetindiler."

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Ahmet Davutoğlu’nun açıklaması: