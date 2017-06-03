Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gözaltında

Alınan bilgiye göre, Yücel hakkında, bir habere ilişkin tekzip ve düzeltme yayımlamadığı gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Bir programa katılmak üzere Iğdır'a gelen Yücel, polis ekiplerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yücel'in Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.