Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gözaltında
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in Iğdır'da gözaltına alındığı bildirildi.
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Alınan bilgiye göre, Yücel hakkında, bir habere ilişkin tekzip ve düzeltme yayımlamadığı gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.
Bir programa katılmak üzere Iğdır'a gelen Yücel, polis ekiplerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yücel'in Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Etiketler : Aydınlık gazetesi, İlker Yücel, gözaltı
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