Aydınlık-Cumhuriyet Çelişkisi

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması pek çok açıdan tartışılıyor ve tartışmaların bitmesi pek mümkün görünmüyor. Dokunulmazlıklar, basın özgürlüğünün kapsamı, devlete karşı işlenen suçlar, suç-ceza arasındaki denge bu tartışmaların en yoğun geçtiği alanlar. Fakat tartışmanın en az bir alanda daha fazla yoğunlaşması gerekiyor: Tutarlılık ve çelişki.

MİT Tırları üzerinden Fethullahçı Cunta’nın tertiplediği operasyon birden çok amacı elde etmeye matuf ölümcül bir saldırıydı esasen. Bu açıdan sonuçları iyi hesaplanmış, ülke içi ve uluslararası kamuoyunu şiddetle sarsması için çeşitli yıkıcı unsurlarla beslenmiş, en zıt hatta düşman kutuptaki kişi ve örgütleri dahi usulca kullanıma hazır hale getirmişti. Etkisi yıllarca sürecek stratejik bir müdahaleydi şahit olduğumuz. İstihbarat eğitimi verilen kurumlarda örnek olay olarak öğretilecek bir ders olacaktır belki de.

‘Yakışır Haspaya’ Denilemeyeceğine Göre

Cumhuriyet Gazetesi’nin hemen her konuda olduğu gibi Suriye meselesinde de AK Parti Hükümetine muhalefet etme adı altında kimi çarpıtma kimi alenen yalanlarla örülü ajitasyon ve provokasyon üretecek yayın politikası izliyor. Açıkça Baas/Esed çizgisinde yayınlar yapıyor, işkence ve katliamları meşrulaştırıyor, İslami kimliğinden ötürü Suriye’nin meşru direnişini kirletmek üzere pozisyon alıyor. Suriye üzerine yapılan haber ve yorumlar Şebbiha Ruhu’ndan neşet ediyor adeta. Kemalist Cumhuriyet bir yönüyle Rojava Devrimi’ni selamlayan diğer yönüyle Esed rejimin bekası için seferber olan ama her hâlükârda İslam ve Müslüman düşmanlığını hiç ama hiç elden bırakmayan bir kadroyla hayatını sürdürüyor.

Cumhuriyet’in kısaca özetlediğimiz Suriye politikası daha şiddetli ve çirkef haliyle Aydınlık’ta da devam ediyor. Sol-Kemalizm’in ihtilalci ve provokatif çizgisinde İlhan Selçuk-Doğu Perinçek arasında tatlı bir rekabet kadar tatlı bir dayanışma ve görev paylaşımı hiç eksik olmamıştır. Aynı hedefe vurma, aynı cepheyi savunma ruhuyla mücadele verirler kimi ihtilaflı alanların dışında.

Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına Doğu Perinçek başkanı olduğu Vatan Partisi’nin Başkanlık Kurulu’nu olağanüstü toplantıda toplayarak tepki gösterdi. Perinçek yaptığı değerlendirmede Berberoğlu’nun tutuklanmasını Anayasa ve kanunlara açıkça aykırı olarak nitelemekten başka tutuklama kararının kaldırılması çağrısında bulundu. Kararın FETÖ tezgahı olduğunu iddia ederek bu uygulamanın Türkiye’yi iç çatışmaya sürükleyeceği kaygısını da paylaştı.

Ancak bir konudan nedense hiç bahsetmedi Perinçek: Berberoğlu’nun tutuklanmasının gerekçesi olan “siyasal ve askeri casusluk yapmak üzere MİT Tırlarına ait bilgi ve belgeleri temin etme” suçuna dair bir cümle olsun temas etmedi. Unutmuş muydu, yoksa bu konuyu önemsiz bir teferruat mı saymıştı? Yoksa işin içinde başka bir iş mi vardı?

‘Bu Ne Yaman Çelişki’ Dedirtmemeli

Hikaye malum ama bugün bunlar unutulmuş veya pek de önemsenmez bir geçmiş zaman hikayesi gibi değerlendiriliyor. Önce Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına sonrasındaysa Can Dündar’ın ifade ve yazılarından yola çıkarak Enis Berberoğlu’nun siyasal ve askeri casusluktan yargılanıp tutuklanmasına sebep olan bilgi ve belgeleri Doğu Perinçek’in Aydınlık Gazetesi yayınlamıştı. Hem de tam dört ay önce.

21 Ocak 2014’te Aydınlık “İşte TIR’daki Cephane” manşetiyle ‘özel’ bir haber geçiyordu. Savcılık tarafından Aydınlık’a üç ayrı soruşturma açılmıştı ancak akıbeti hakkında bir malumatımız yok. Zaten Cumhuriyet’in yayınladığı resim ve haberler üzerine gösterilen ilk refleksler bu yöndeydi. Mesela Sabah Gazetesi haklı olarak “Paralel örgüt 5 ay önce Aydınlık’a sızdırmış! Hem Yalan Hem de Bayat Çıktı!” başlığıyla duyurmuştu Cumhuriyet’in provokasyonunu.

Gelelim yeniden tutarlılık ve çelişki mevzusuna. Enis Berberoğlu’nun tutuklanması kanunen gerekliyse Aydınlık Gazetesi sorumluları ve Doğu Perinçek neden serbest? Ya da tersi; Aydınlık Gazetesi sorumluları ve Doğu Perinçek serbest ise Enis Berberoğlu neden tutuklu? Bu soru Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım’a sorulduğunda cevabı şöyle olmuştu: “Evet, MİT TIR'ları haberini Cumhuriyet'ten önce yaptık. Gelsinler, tutuklasınlar. İktidarın karanlık Suriye politikasının Türkiye'yi nereye getirdiği ortada.” Aydınlık’ın Genel Yayın Koordinatörü Mustafa İlker Yücel de “yaptığımız haber kamu yararını gözetiyorsa bedelini gerekirse cezaevinde yatarak ödemeye hazırız” diyordu MİT Tırları haberine dair.

Zaman geçince Aydınlık çizgisinde meseleyi gündemde tutma, yüksek sesle sahiplenme tutumu zayıflamış anlaşılan. Onun yerine ılımlı ve endişeli bir kınama, Berberoğlu’nu serbest bırakın çağrısı hakim olmuş Perinçek’e. Sebebi tartışmaya açık ama esas olan mahkemelerin tutumunun tartışmaya açık olmamasıdır. Damatlar meselesi üzerinden yaşanan çelişkiler siyasal irade ve yargı sürecini az yıpratmadı. Çelişkilerle örülü bu yargı manzarası yönetilebilir ve sürdürülebilir bir siyaset değildir. Adalette tutarlılık, tutarlılıkta adalet denge siyasal ve toplumsal alanda kurucudur. Temel kaideler ihmale gelmez.

Yeni Akit