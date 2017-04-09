Aydın’da PKK Operasyonu: 35 Gözaltı

Aydın’da PKK’ya yönelik operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise örgütsel doküman bulundu.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.