Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı

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26.01.2017 18:21
Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı
Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 11 ilde operasyon yaptı.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı belirtildi.

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