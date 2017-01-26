Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı
Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 11 ilde operasyon yaptı.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı belirtildi.
Etiketler: fetö, gülen örgütü, bylock, gözaltı
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 GözaltıAydın merkezli 11 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner Açığa AlındıAmasya'nın Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner, kaymakamlık sitesinden yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında açığa alındı.
Balıkesir’de 16 Eski Emniyet Mensubu TutuklandıBalıkesir merkezli 7 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, KHK ile ihraç edilen rütbeli eski emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
19 'Bylock'çu Askere 15'er Yıla Kadar Hapis İstemiİstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, 19 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Polislerin Darbecilere Direnmesini Engelleyen Âmire Müebbet İstemiBatman’da darbe kalkışması sırasında emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemelerine yönelik telkinde bulunduğu belirtilen eski emniyet âmiri Eyvazoğlu hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
- Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- Yazar Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi 5 Gün Daha Uzatıldı
- Rusya'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' Cevabı
- İHH Irak Kürdistanı’na 22 Tır Yardım Gönderdi
- Seçimlere Katılma Yeterliliğine Sahip 9 Parti Var
- Havalimanları Raylı Sistemle Şehir Merkezlerine Bağlanacak
- Macidi’nin Filmi “Muhammed Resulullah”a Bir Tepki de Irak Kürdistanı’ndan
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hidâyete mi Erdi?
- Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- “Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
- Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması
- 25 Ocak İntifadası’nın Yıldönümünde Mısır Hala Esaretin Pençesinde!
- Raid Salah: Trump’ın Gelişi İşgali Hızlandırdı
- Fransa “3 PKK’lı Kadına Suikast” Dosyasını Neden Kapattı
- ‘Ahlâk’sız ‘Dindarlık’ Olur mu?
- “ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”
- Yasin Börü Davası: Eksiklerin Giderilmesi Kararlaştırıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim