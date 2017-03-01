Aydın Doğan Duruşmaya Zorla Getirilecek
Petrol Ofisi’nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince’nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, sanık Aydın Doğan’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yahya Üzdiyen ve Ali İhsan Karacan’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanıkla tarafların avukatları katıldı.
AA’da yer alan habere göre, duruşmada alınan savunma ve taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aydın Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, POAŞ’ın 2001-2008 yılları arasında yurtdışından Türkiye’ye akaryakıt ithalatı yaptığı ve Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatı birlik üyesi olan İngiltere’den yapılmış gibi gösterdiği öne sürülerek, gümrüklere sahte belge ibraz ederek vergi muafiyeti sağlandığı, vergi kaçırıldığı ve devletin POAŞ tarafından zarara uğratıldığı öne sürülüyor.
POAŞ’ın 2000 yılından sonra Ukrayna ve Rusya gibi AB üyesi olmayan ülkelerden akaryakıt aldığı, eksik ithalat vergisi ödemek üzere merkezi Bahamalar’da olan fakat İngiltere’de faaliyet gösteren Point isimli bir şirket kurduğu belirtilen iddianamede, Avrupa Birliği ülkelerinden alınan mamullerdeki vergi muafiyetinden yararlanıldığı ve böylece vergi kaybına yol açıldığı aktarılıyor.
İş adamları Aydın Doğan ve Ersin Özince’nin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından 8 yıl 6 aydan 24 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, iş kadını Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in de aralarında bulunduğu 45 sanığın “örgüte üye olmak”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından 7 yıl 6 aydan 21 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Sanıkların İsimleri
İddianamede sanık olarak yer alan isimler şöyle sıralanıyor:
“Hakkı Ersin Özince, Aydın Doğan, Dr. Gerhar Roiss, Mahmut Magemizoğlu, Ali Erdal Aral, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yurdaer Üge, İmre Barmanbek, Adnan Bali, Cevdet Bayram, Özgün Çınar, Mevlüt Tufan Darbaz, Ali İhsan Karacan, Ali Rıza Temuroğlu, Yahya Üzdiyen, Yener Şenok, Jan Nahum, Hakan Mumcu, Nesrin Karaman, Kemal Meço, Ertuğrul Tuncer, İshak Şengül, Caner Çimenbiçer, İsmail Tokaç, Ahmet İzzet Karacahisarlı, Vural Akışık, İrfan Taşköprü, David Davies, Manfred Mag Madi, Klaus Schneider, Serdar Ayırtman, Asım Barlın, Ali Tuzla, Hüseyin Kılınç, Ömer Lütfi İskefyeli, Gökhan Küçükgirgin, Zeynep Hansu Uçar, Murat Erdoğan, Murat Bekler, Sibel Bircan, Reha Talu, Sibel Fatma Elekdağ, Tamer Özdamar, Cezmi Ölekli, Azmi Ölekli, Fahri Kayhan Söyler ve Ali Ertan Çakır.”
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