Avusturya’dan Nihat Zeybekci’nin Ziyaretine Engel

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmak üzere bu ülkeye ziyarette bulunmasına "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeybekci’nin ikili görüşmelerde bulunmak üzere ülkelerine her zaman ziyarette bulunabileceği ancak topluma açık bir yerde yapacağı konuşmanın Avusturya’da düzen ve güvenliği tehlikeye sokabileceği ileri sürüldü.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya şubesi tarafından 16 Temmuz’da yapılması planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği"ne Ekonomi Bakanı Zeybekci de davet edilmişti.

AA