Avusturya’daki Müslümanlardan Sığınmacılara İftar

Avusturya'daki Traiskirchen Selimiye Camii Dernek Başkanı Erdal Kaymaz, sığınmacılarla paylaşılan iftar sofralarına ilişkin, “Peygamber efendimizin döneminde olduğu gibi biz de burada muhacir kardeşlerimize bir Ensar kardeşliği sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Başkent Viyana’ya 20 kilometre uzaklıktaki Traiskirchen kasabasındaki Müslümanlar, ramazan ayı boyunca Selimiye Camii'nde kasabadaki sığınmacılarla birlikte oruç açıyor.

Suriye, Afganistan, Somali gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde, farklı din ve dünya görüşüne sahip sığınmacıların da katıldığı iftar sofraları renkli anlara sahne oluyor.

Selimiye Camii Dernek Başkanı Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya İslam Topluluğu Milli Görüş teşkilatına bağlı derneklerinin yaklaşık 17 yıldır her ramazan iftar sofraları kurduğunu, özellikle sığınmacı krizinin yoğun yaşandığı 2015’ten itibaren bu sofraların, dünyanın farklı bölgelerinden gelen sığınmacıların da katılımıyla daha da bereketlenerek renklendiğini söyledi.

Kaymaz, geçen yıllarda günlük 2 bin 500 kişiye iftar yapma olanağı sunduklarını belirterek, bulundukları bölgedeki sığınmacı yurdundaki yoğunluğun azalmasıyla bu rakamın 500’e düştüğünü belirtti.

İbadet aşkıyla iftar sofralarını hazırladıklarını belirten Kaymaz, "Peygamber efendimizin döneminde olduğu gibi biz de burada muhacir kardeşlerimize bir Ensar kardeşliği sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

AA