Avusturya'da Müslümanlardan Burka Yasağı Planına Tepki
Avusturya İslam Toplumu Başkanı İbrahim Olgun gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis, hakim ve savcılara ilişkin halihazırda bir kılık kıyafet uygulaması olduğuna işaret ederek, hükümetin bu alana özellikle dikkat çekmesini anlamlandıramadıklarını ve popülist bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.
Avusturya'nın demokratik bir ülke olduğunu, bu değerleri kaybetmesinin kendilerini üzeceğini söyleyen Olgun, hükümetin programında başörtüsü yasağı ifadesinin geçmediğine değinerek, "Başörtüsü yasağına her alanda karşıyız. Bu konudaki tutumumuz net. Şayet hükümet başörtüsü yasağı getirmek isterse, tüm hukuki yollara başvurarak, mücadelemizi vereceğiz." dedi.
Olgun, "Biz nasıl farklı dini gruba mensup insanların kıyafetlerine karışmıyor ve hoşgörü ile yaklaşıyorsak, diğer dini cemaatler ve diğer insanlardan da aynı şekilde bizim dini değerlerimize saygı göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.
"Siz buraya ait değilsiniz"
Gelişmeler kapsamında Avusturya'daki Müslüman Gençlik Örgütü (MGÖ) de, hükümeti, kadınlara yönelik ayrımcılıktan kaçınmaya çağırdı.
MGÖ Sözcüsü Canan Yaşar, 21. yüzyılda hala erkeklerin, kadınların giyim kuşamlarını belirlemek istemesini anlaşılır bulmadığını belirterek, "Anlaşılan Avusturya, Müslüman yurttaşları ile karşılıklı saygıya dayalı iletişiminden vazgeçiyor. Hükümet bu tutumu ile kadınların giyim kuşamlarını yasalara göre düzenleyen devletler arasına kayıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Müslüman kadınlar Avusturya'da görünür olmamalı"
Müslümanlarla ilgili çalışmalarda bulunan sivil toplum hareketi NMZ'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında da, kamuya açık yerlerde burkanın yasaklanması ve yasa metninde her ne kadar başörtüsü ifadesine yer verilmese de, başörtüsü yasağının polis, hakim ve savcılara getirileceği bildirildi.
Açıklamada, "Herkesin bildiği üzere burkanın yasaklanması, Avusturya'da çok az kişiyi kapsıyor. Ancak biz burka yasağı ile asıl hedefin başörtüsü yasağına zemin hazırlanması olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hazırlanan metinde başörtüsü ifadesine yer verilmezken, ucu açık ifadeler Müslüman toplumu tarafından başörtüsü yasağı getirilmek istendiği şeklinde yorumlanmıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- AK Parti İçin Referandum Çantada Keklik mi?
- Kılıçdaroğlu'ndan 1 Milyon 200 Bin TL’lik Faturaya Komik Savunma
- Astana Süreci ve Heyet-i Tahrir’üş Şam’ın İlanı Işığında Suriye Direnişi
- 15 Çeçen Rusya’ya Ölüme Gönderiliyor!
- El Üstünden Gözaltına: Kurmay Albay Bilgehan Bülbül Gözaltında
- Kanada'daki Cami Saldırısında Şehit Olanların İsimleri Açıklandı
- ‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
- HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi
- Washington'da 'Trumpizm' Rüzgarı ve Bannon Faktörü
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı
- 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı
- Kutuplarda Buz Seviyesi En Düşük Noktada!
- HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi
- AK Parti İçin Referandum Çantada Keklik mi?
- Kanada'daki Cami Saldırısında Şehit Olanların İsimleri Açıklandı
- Türkiye’de 3.1 Milyon Mülteci Var
- ABD'nin 'Vize Yasağı' Yahudileri Kapsamıyor
- Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Avrupa'da Geçen Yıl 356 Cami Saldırıya Uğradı
- İngiltere'den Fethullah Gülen Açıklaması
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim