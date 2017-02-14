Avusturya’da Kendisini Hitler’e Benzeten Bir Kişi Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Dünya
14.02.2017 18:39
Avusturya’da Kendisini Hitler’e Benzeten Bir Kişi Gözaltına Alındı
Avusturya’da saç ve sakal traşıyla, kıyafetiyle Hitler’e benzemeyen çalışan ve kendisini Harald Hitler şeklinde tanıtan bir kişi gözaltına alındı.

Avusturya’da polis yetkilileri, Adolf Hitler’e benzemiş hâliyle kamusal alanda dolaşan bir kişinin, Nazi dönemini yüceltmekten pazartesi akşamı gözaltına alındığını açıkladı.

Bu kişinin Hitler bıyığı bıraktığı, saçlarını onunki gibi kestirdiği ve onunkini hatırlatan bir takım elbise giydiği kaydediliyor.

Yerel basın, söz konusu kişinin, Adolf Hitler’in doğduğu Braunau am Inn kasabasındaki evin dışında fotoğrafları çekilirken görüldüğünü de bildiriyor.

Ülkede yayımlanan Oberoesterreichische Nachrichten gazetesi, 25 yaşındaki kişinin kendini kentte “Harald Hitler” şeklinde tanıttığını yazdı.

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“Şaka Değil”

Polis sözcüsü David Furtner, BBC’ye yaptığı açıklamada bu kişinin yakın zamanda Almanya sınırındaki kasabaya taşındığını söyledi.

“Genç adam ne yaptığının gayet farkında diyen.” Furtner, bu kişinin şaka ya da sanat performansı amacı taşımadığını da belirtti:

Polis sözcüsü bu kişinin Viyana ve Graz kentlerinde de görüldüğünü kaydetti.

Avusturya’nın Heute.at isimli internet sitesinde kişinin fotoğrafları yayımlandı.

Avusturya’da Nazi dönemini yüceltmek suç sayılıyor.

Hitler’in Doğduğu Ev

Ekim ayında Avusturyalı yetkililer neo-Nazilerin ilgi merkezine dönüşmemesi için Hitler’in doğduğu evi yıktırma kararı almıştı.

Hitler, 20 Nisan 1889 yılında binanın en üst katındaki kiralık bir odada dünyaya gelmişti.

Nazi döneminde kent turist çekerken, bina da Hitler’e sevgisini göstermek isteyenlerin mabedi hâline gelmişti.

Bina, Nazilerin güçlerini yitirdiği 1944’te kapatılmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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