Avusturya’da Burka Yasağı Temmuzda Yürürlüğe Girecek!

Avusturya’da kamuya açık yerlerde yüzün tamamını örtmeyi yasaklayan burka yasası 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe girecek.

Avusturya’da tartışmalara neden olan ve kamuya açık yerlerde yüzün tamamını örtmeyi yasaklayan burka yasası 1 Temmuz itibari ile yürürlüğe girecek.

Avusturya’da, yürürlüğe girecek burka yasağını da içeren uyum paketine yönelik hukûkî süreç dün geride kalırken, başta hukukçular olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütü konuya ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

“Endişe Verici”

Avusturya Avukatlar Odası yaptığı açıklamada, burka yasağının uyum paketi içerisinde yer almasının hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmadığını belirterek, “Düzenleme gereksiz olduğu gibi faydasız ve temel haklar açısından edişe verici.” ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Örgütü Amnesty International de yasaya tepki göstererek, “Yasa, faydasız, ölçüsüz, dışlayıcı, zararlı ve temel değerlere aykırı.” değerlendirmesinde bulundu.

“Din ve Vicdan Özgürlüğü ile Bağdaşmıyor”

Konuya ilişkin Avusturya basının sorularını yanıtlayan Avusturya İslâm Topluluğu (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, yasanın din ve vicdan özgürlüğü ile bağdaşmadığını, özel hayata müdahale olduğunu söyledi.

Mülteci Koordinasyon Merkezi, Uyum Evi ve SOS gibi sivil toplum örgütleri de yaptıkları ortak açıklamada, yasayı, “yaşamın özgürce idame edilmesine ve din özgürlüğüne aykırı” olarak nitelendirdi.

Burkaya 150 Avro Ceza

Yüzün tamamının örtülmesini yasaklayan yasanın, yerli veya yabancı herkese istisnasız uygulanacağı belirtilirken, yasağa uymayanların 150 avro para cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

Sağlık sorunu ile yüzünü örtmek zorunda olan ya da motosiklet gibi araçların kullanıcılarının seyahat esnasında kask takmalarına müsâde edileceği belirtilirken, sanat, moda gibi kültürel etkinlikler nedeni ile yüzün örtülmesine de izin verileceği yasa metninde yer aldı.

Kaynak: AA