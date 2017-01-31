Avusturya'da Burka Yasağı Programa Alındı

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 10:57
Avusturya'da Burka Yasağı Programa Alındı
Avusturya'da koalisyon parti sözcüleri ülkede Müslümanların taktığı yüzü tamamen örten burkanın yasaklanacağını açıkladı.

Avusturya’da beş gün süren pazarlıklar neticesinde koalisyon hükümeti yeni programı üzerinde uzlaştı. Sosyal Demokrat Parti ile koalisyonun küçük ortağı muhafazakar Avusturya Halk Partisi, hükümet programlarına aşırı sağı memnun edecek maddeler ekledi.

Parti sözcüleri, ülkede Müslümanların taktığı yüzü tamamen örten burkanın yasaklanacağını açıkladı: “Müslümanların yüzünü tamamen örtmesine yasak getirmeyi kabul ettik. Bu bizim için kolay bir anlaşma olmadı. Destekleyenler ve karşı çıkanlar oldu. Fakat ortak bir hükümet için eylem planı üzerinde uzlaşmak önemliydi.”

Avusturya’nın muhafazakar eğilimli Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Sosyal Demokratların daha önce karşı çıktığı burka yasağı konusunda taviz vermesini sosyal medya hesabından tebrik etti: “Burka ve hicab gibi ya da Selefilerin Kuran dağıtmaları gibi topluma karşı sembolik şeyler… Bunlar yasaklanacak.”

Ülkede iktidarı paylaşan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) erken seçime gidilmesini önlemek için geçtiğimiz hafta tekrar müzakere masasına oturmuştu.

‘Koalisyonu Kurtarma Paketi’ olarak nitelendirilen yeni program bir yıl geçerli olacak. Genel seçimlerin gelecek yıl yapılması planlanıyor.

 

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