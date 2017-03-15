Avusturya’da Bir Eğitim Kurumu “Dini Sembolleri” Yasakladı!

»Ana Sayfa»Dünya
15.03.2017 15:51
Avusturya’da Bir Eğitim Kurumu “Dini Sembolleri” Yasakladı!
Avusturya’da bir özel eğitim kurumunun, başörtüsü dâhil “dini sembollerin” çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı’nın “dini sembollere” ilişkin kararının ardından Avusturya’da bir özel eğitim kurumu, başörtüsü dâhil “dini sembollerin” çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladı.

AB Adalet Divanı’nın, işverenlerin çalışanların başörtüsü takmasını yasaklamaya hakkı ve yetkisi olabileceği yönündeki kararının ardından Graz kentinde faaliyet gösteren BFI adlı özel eğitim kurumu, çalışanlarına kılık kıyafet düzenlemesi getirdi.

“Eğitimcilerin Batılı Kıyafetlerle Çalışması Gerekiyor”

BFI yöneticisi Wilhelm Techt, Kleinzeitung gazetesine yaptığı açıklamada, kurumun görünen her türlü “dini sembolü” yasakladığını açıkladı.

Kurumlarında bine yakın mültecinin eğitim aldığını anlatan Techt, “Yanlış anlaşılmaya mahal vermeden Batı kültürünü ve değerlerini aktarmamız gerekiyor. Bundan dolayı eğitimcilerin Batılı kıyafetlerle çalışması gerekiyor.” diye konuştu.

Techt, eğitimcilerini “rol model” olarak konumlandırdıklarını belirterek düzenlemenin de onların görev tanımları içinde yer aldığını kaydetti.

“İslâmofobinin Neticesi”

Uygulamaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Avusturya İslâm Toplumu (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, AB Adalet Divanı’nın aldığı kararın kedilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek “Bu kararın, Avrupa’da artan İslâmofobinin neticesi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Başörtüsünün İslâm’ın en önemli unsurlarından biri olduğunu, farklı “dini sembollerle” kıyaslanamayacağını belirten Olgun, “AB Adalet Divanı’nın yanlış bir kıyasla böyle bir karara vardığını düşünüyoruz ve bu kararı eleştiriyor, kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kararın müslüman kadınları iş alanlarından uzaklaştıracağına dikkat çeken Olgun, “Müslüman kadınlara ciddi manada bir ayrımcılık yapılmış olacak. Bunun yansımalarını Avusturya’daki BFI örneğinde ne yazık ki görüyoruz. Bu karar başörtülü kadınlarımızı toplumun dışına itecek. Bu konuda ciddi manada endişeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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