Avusturya'da ‘Başörtüsü Yasaklansın, Haç Kalsın’ Teklifi
Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, öğretmenler dahil kamu çalışanlarına başörtüsü yasağı getiren bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediğini söyledi.
Avusturya Haber Ajansı'na (APA) konuşan Kurz, hükümet danışmanlarından Heinz Fasmann'ın kamusal alanlardaki başörtüsü yasağının yeniden yapılandırılmasına dönük önerisini yeni uyum yasa tasarısı kapsamına almak istediğini belirtti.
Söz konusu öneri, öğretmenler dahil tüm kamu çalışanlarına görevleri sırasında başörtüsü yasağı getiriyor.
Özellikle okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını talep eden Kurz, "Gençler üzerinde rol modeli olma durumu söz konusu, Avusturya dinlere karşı saygılı ancak laik bir ülke." dedi.
BAŞÖRTÜSÜ GİDECEK, HAÇ KALACAK
Kurz, sınıflarda bulunan haçların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de haçın Avusturya tarihinin ve geleneğinin bir parçası olduğunu belirterek, "Doğal olarak haç kalacak." diye konuştu.
AVUSTURYA'DA YAŞAYAN MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ
Avusturyalı Müslümanlar İnisiyatifi adına konuşan Sosyal Demokrat Parti’den (SPÖ) Viyana Meclis Üyesi Ömer El-Rawi, popülist olmakla eleştirdiği Kurz'un Müslüman kadınların toplumdan dışlamasına neden olacak bir yasa teklifinde bulunduğunu söyledi.
Koalisyon ortakları (SPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP), sonbahardan beri tartışılan yeni uyum yasası konusunda henüz uzlaşıya varabilmiş değil.
Yasağın kabul edilmesi durumunda uygulama, çarşaf gibi tüm vücudu kapsayan giysilere yasak getiren Fransa'daki düzenlemeden daha sert olacak.
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