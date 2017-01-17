Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Protesto Edildi

Avusturya'da, kamu çalışanlarına başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başkent Viyana'da protesto edildi.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından gündeme getirilen başörtüsü yasağı önergesine karşı, bir grup aktivist Viyana Üniversitesi önünde toplandı.

"Herkese din özgürlüğü", " Kafam bana ait", " Eşitlik", yazılı pankartlar taşıyan protestocular, uyum yasası kapsamında getirilmek istenen yasağa tepki gösterdi.

Protestoda konuşan Avusturya Müslüman Gençlik Örgütü (MJÖ) Sözcüsü Canan Yaşar, kadınların dış görünümü üzerinden politika yapıldığını belirterek, Avusturya'nın kadınları dışlayıcı bir yaklaşım sergilediğini, buna tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

"Kesinlikle kabul edilemez"

Sozialistische Jugend Österreich (Avusturya Sosyalist Gençlik) üyesi Fiona Herzog da AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokratik bir ülkede herkesin özgürce haraket etmesi gerektiğini belirterek, "Sebastian Kurz'un başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yaptığı açıklama, kesinlikle kabul edilemez. Çıkarılmak istenen yasa ile siyasi çıkar amaçlanıyor." dedi.

Yasanın yalnızca Müslümanları kapsadığına dikkat çeken Herzog, "Buradan da anlaşılacağı üzere, konunun din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılması ile hiçbir ilişkisi yok." ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz, ay başında yaptığı açıklamada, öğretmenler dahil kamu çalışanlarına başörtüsü yasağı getiren bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediğini açıklamış, buna gerekçe olarak da Avusturya'nın laik bir ülke olmasını göstermişti. Ancak Kurz'un "okullarda haçın kalacağı" yönündeki sözleri, yasağın hedefinde sadece Müslümanların olduğu tartışmalarına yol açmıştı.

AA