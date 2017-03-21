“Avusturya’da 2016’da Bin 700 Irkçı Saldırı Gerçekleştirildi”
Irkçı saldırıları rapor eden sivil toplum örgütü Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Oluşum (ZARA) derneği, 2016 Yılı Irkçılık Raporu’nu yayımladı. Buna göre, Avusturya’da 2015 yılında 927 ırkçılık vakası görülürken, bu sayı 2016 yılında bin 107’e çıktı.
AA’nın aktardığına göre, raporda, saldırılara hedef olan gruplar arasında mülteciler ilk sırada yer alıyor. Kayıt altına alınan saldırıların yüzde 35’i mültecilere yönelik olurken, mültecileri yüzde 16,7 ile müslümanlar izliyor. Rapora göre, ırkçı saldırıların yüzde 41’i belirli bir grup gözetilmeksizin yapılıyor. Mültecilerin büyük bir kısmının müslüman olduğu göz önünde bulundurulduğunda, saldırıların yaklaşık yarısının müslümanlara yönelik olduğu görülüyor.
Raporda, siyasetçiler ve medya tarafından müslümanlar ve mültecilere karşı olumsuz propaganda ve yayınların etkisiyle bu gruplara yönelik ırkçı vakaların arttığı vurgulandı.
“Endişe Verici Boyutlara Ulaştı”
ZARA derneğinin Başkanı Claudia Schaefer, ırkçılık vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak, toplumda oluşturulan korku ve nefret söyleminin, hayatın her alanında gözlemlendiğini, bu durumun siyasi kimliği olmayan kişileri bilinçsiz bir şekilde nefret söylemi kullanmaya yönelttiğini ifade etti.
Popülizmin sorumsuzluk olduğunu kaydeden Schaefer, tüm siyasetçilere ve kamu görevlilerine hiçbir ırk, renk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin yasalara uyma çağrısında bulundu.
Derneğin sözcülerinden Lilian Levai de özellikle aşırı sağ partilere mensup siyasetçilerin, ulusal parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, mültecileri açık bir şekilde aşağılayarak hakaret ettiğini sözlerine ekledi.
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