Avusturya Polisi Cuma Vaktinde 11 Camiyi Kontrol Etti!

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11.03.2017 11:05
Avusturya Polisi Cuma Vaktinde 11 Camiyi Kontrol Etti!
Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde bulunan 11 camide polis tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen araştırmalarda, cuma namazı vaktinde toplantı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde bulunan Avusturya Türk İslâm Birliği’ne (ATİB) bağlı 11 camide eş zamanlı araştırma yapan eyalet polislerinin, cami yöneticileri ve cemaatine herhangi bir gerekçe göstermeden “Bugün burası neden kalabalık?”, “Konferans mı yapıyorsunuz?” gibi sorular yönelttiği öğrenildi.

“İlk Kez Oluyor”

ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlar için başta “din hizmeti” olmak üzere birçok alanda yararlı faaliyetler yürütmeye çalışan cami derneklerine yönelik polisin ilk kez böyle bir tutum sergilediğini söyledi.

“Cuma Günleri Neden Toplanıldığını Polis İyi Biliyor”

Horoz, şöyle konuştu:

“Müslümanların cuma günleri neden toplandığı polisler tarafından gayet iyi biliniyor. Bizleri koruması gereken polislerimiz tarafından ‘Neden toplandınız?’ gibi imalı sorular sorulması zihinlerde farklı anlamlara neden olmuştur. Bu vesile ile yöneticiler ve polislerimize her zaman olduğu gibi toplumun huzuru için yardımcı olmaya devam edeceğimiz. Müslüman cemaatin hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

Vorarlberg Emniyet Müdürlüğü’nden Ute Bachmann ise polislerin bir konuya yönelik bilgi toplama amaçlı görevlendirildiğini ifade etti.

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