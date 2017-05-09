Avusturya Meclisi Burka Yasağını Onayladı!

Avusturya’da tepkilere neden olan, kamusal alanda yüzün tamamının örtülmesini yasaklayan kanun teklifi, ulusal mecliste koalisyonu oluşturan partilerin oyları ile kabul edildi. Yasak, ekim ayından itibaren uygulanacak.

Avusturya ulusal meclisine bağlı medya biriminden yapılan açıklamada, yeni uyum paketi kapsamında getirilen kanun tasarısının, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) oyları ile meclisten geçtiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, “Ekim ayı itibariyle herhangi bir nesne ile yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesi veya saklanması 150 avroya kadar para cezasına çarptırılacak.” ifadelerine yer verilen açıklamada, yasağın toplu taşıma araçları dâhil, mahkeme, okul ve üniversitelerde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağın sağlık, spor ve kültürel nedenlerle kask, maske gibi yüzün tanınmasını engelleyen unsurları kapsamadığı vurgulandı.

Ülkedeki birçok sivil toplum örgütü ve hukukçu, “burka yasağı” olarak nitelendirilen yasaya tepki gösteriyor.

“Radikal İçerikli” Metin Dağıtımak Yasaklanıyor

Öte yandan, açıklamada, yeni uyum yasası kapsamında mülteciler başta olmak üzere yabancılara yönelik Almanca’nın yanı sıra Avusturya değerlerini anlatan kursların da verileceği duyuruldu.

Ayrıca yasa kapsamında “radikal fikirleri içeren” kitap, dergi gibi yazılı metinlerin topluma açık yerlerde dağıtılması da yasaklanıyor.