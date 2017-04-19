Avusturya İslam Toplumu’nun Binasına Irkçı Saldırı Düzenlendi!
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya İslam Toplumu’nun (İGGÖ) merkez binasına ırkçı saldırı düzenlendi.
İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin kurumun merkezinin bulunduğu binanın dış cephesine “İslamlaşmayı durdurun!” ifadesini yazdığını söyledi.
Olgun, Avusturya’da 100 yılı aşkın süredir İslam cemaati olarak var olduklarını belirterek, “Hiçbir zaman İslamlaşma hareketi gibi bir niyetimiz yok. Burada yalnız kendi mensuplarımıza, ülkedeki müslüman toplumun ihtiyaçlarına yönelik yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Yoksa asla gayrimüslimleri zorla müslüman yapmıyoruz. Tabii İslam dinine ilgi duyan, bu konuda meraklı kimselere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.
“Saldırılarda Artış Var”
Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve kendi bünyelerinde müslümanlara yönelik saldırıları kayıt altına alan bir merkezin bulunduğunu dile getiren Olgun, “Maalesef son yıllarda camilerimize, başörtülü müslümanlara ve müslüman toplumun birçok kesimine yönelik saldırılarda artış gözlemlenmekte. Bu konuda endişeliyiz, bu durumu sıklıkla resmî makamlar ile paylaşıyoruz.” diye konuştu.
“Güvenlik Birimleri Gereken Önlemi Almalı”
Olgun, ülkede müslümanları temsil eden kurumun merkezine yönelik saldırıyla verilmek istenen mesajın, “Siz ne kadar çok olursanız olun, ne kadar caminiz olursa olsun, biz istersek merkezinize kadar gelir, saldırıda bulunuruz. Hiçbir şeyden, hiçbir güçten çekinmeyiz.” olduğunu söyledi.
Saldırının ardından güvenlik tedbirlerinin arttırılacağını ifade eden Olgun, telefon, e-posta ve posta yoluyla düzenli sözlü saldırılara maruz kaldıklarını ancak sağduyulu hareket ederek provokasyonlara izin vermediklerini aktardı.
“Bazen Sokağa Çıkmaktan Korkuyoruz”
Olgun, emniyet birimlerinin saldırı sonrası kendilerine gereken desteği vermediğini belirterek, “Avusturya’da müslümanlara yönelik saldırılara karşı emniyet güçlerinden daha caydırıcı cezalar vermesini bekliyoruz. Ancak ne yazık ki şu ana kadar böyle bir tutum göremedik.” dedi.
Ülkede müslümanlara yönelik saldırıların azalması temennisinde bulunan Olgun, artan saldırılar nedeniyle Avusturya’da yaşayan müslümanlar olarak çok daha endişeli olduklarını söyledi.
Olgun, “Bazen sokağa çıkmaktan korkuyoruz. Bilhassa başörtülü kardeşlerimiz bu durumu daha da çok hissediyorlar. Yetkili mercilerin ve özellikle emniyet teşkilatının hem Avusturya hem de Avrupa’nın farklı yerlerinde yaşayan müslümanlara yönelik saldırılara karşı daha caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ABD Savaş Gemilerinin Rotasını Kore’den Avustralya’ya Çevirdi!
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız
- Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı
- Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Geçici Yerleşim Alanları Oluşturulacak
- YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!
- Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı
- “Cumhurbaşkanı’nın Partiye Üyeliğinin Önünde Bir Engel Yok”
- Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!
- Avusturya İslam Toplumu’nun Binasına Irkçı Saldırı Düzenlendi!
- Diyarbakır’da 2 Ton 840 Kilogram Esrar Ele Geçirildi!
- Tantura Katliamını Konu Alan Bir Akademik Tezin Serüveni
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- “Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü
- AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün
- Ahraru’ş-Şam Türkiye Halkını ve Hükümetini Tebrik Etti!
- YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek
- CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvuru Yapıyor
- Tahriru’ş-Şam’dan 16 Nisan Referandum Açıklaması
- Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma
- Bakanlar Kurulunda OHAL'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı
- GATA Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
- Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı? Rıdvan Kaya Yorumladı
- Irkçı Wilders: Evet Verenler Türkiye’ye Dönsün
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim