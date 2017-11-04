Avustralyalılar Gözaltı Merkezindeki Mülteciler İçin Yürüdü

Avustralya'ya teknelerle girmeye çalışan sığınmacıların gönderildiği ve dört gün önce kapatılan Manus Adası'ndaki gözaltı merkezini güvenlik endişesiyle terk etmeyen mülteci ve sığınmacılara destek için düzenlenen gösteriye binlerce Avustralyalı katıldı.

Melbourne'de Mülteci Eylemi Birliği (RAC) tarafından organize edilen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan eylemciler Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinden çıkmayan mülteci ve sığınmacıların Avustralya'ya getirilmesini istedi.

Burada konuşan Yeşiller Partisi Melbourne Federal Milletvekili Adam Bandt, hükümetin mültecilere yönelik uygulamalarını "terörizm", Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton'u da "terörist" olarak niteledi.

Manus Adası'nda insanların korku içinde yaşadıklarını dile getiren Bandt, "Canberra ile Manus Adası'nda olanlar hükümet ilişkilerinden ziyade terörizme dönüştü, eğer terörizm insanların hayatını tehlikeye atıp tehdit etmekse, o zaman Peter Dutton bir teröristtir. Peter Dutton'un yüzüne baktığınız zaman soğuk gözlerinde politik çıkarlar için insan öldürebilecek birisini görüyorsun, insanlık adına işlenen bu suçun cezalandırılması lazım." dedi.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen kalabalık, "onları buraya getirin", "mültecilere özgürlük", "mülteciler hoş geldiniz", "Peter Dutton'u hapsedin" yazılı pankartlar taşıdı.

Melbourne kent merkezine kadar yürüyen göstericiler, Flinders Caddesi'ni trafiğe kapatarak yaklaşık iki saat oturma eylemi yaptı.

MANUS ADASI'NDAKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Papua Yeni Gine Yüksek Mahkemesinin, Manus Adası gözaltı merkezini yasalara aykırı bulmasının ardından 31 Ekim 2017'de resmi olarak kapatılan merkezde kalan 600 kişiye, Lorengau kentinde üç yerde kurulan yeni barınaklara gitmeleri bildirilmişti.

Ancak yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını hatırlatan mülteci ve sığınmacılar yeni barınaklarda can güvenliği olmadığını belirterek bu teklifi kabul etmiyor.

Elektrik, su, gaz ve gıda verilmeyen merkezden ayrılmamakta direnen mülteci ve sığınmacılar, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir süre önce kuyu kazmaya başlamıştı.

Manus Adası'ndaki gelişmeler hakkında Avustralya hükümetine acil çağrı yapan Birleşmiş Milletler (BM), gözaltı merkezindeki 600 kişiye acilen koruma, gıda, su ve diğer temel hizmetlerin sağlanması çağrısında bulundu.

TEKNELERLE GELENLER, AVUSTRALYA'YA ALINMAYACAK

Avustralya hükümeti, uyguladığı sıkı sınır koruma programları çerçevesinde ülkeye teknelerle gelen sığınmacıları yakalayarak deniz aşırı ülkelere kurduğu gözaltı merkezlerinde tutuyor.

Bu sığınmacıların Avustralya'ya alınmayacağını kesin dille vurgulayan yetkililer, söz konusu kişilere Papua Yeni Gine'ye yerleşmeleri, geldikleri ülkelere geri dönmeleri ya da üçüncü bir ülkeye yerleşmeleri önerisinde bulunuyor.