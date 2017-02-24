Avustralyalı Muhalif Liderden Filistin'e Destek

Avustralya'da ana muhalefet lideri Bill Shorten, Filistin halkının kendi devletlerine sahip olma hakkını desteklediklerini söyledi.

SkyNews'in haberine göre, Avustralya İşçi Partisinin (ALP) lideri Shorten, ülkede resmi temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sydney'de bir araya geldi.

Haberde, yaklaşık bir saat süren görüşmede Shorten'ın Batı Şeria'daki yerleşimlerle ilgili partisinin görüşünü çok açık ve net olarak dile getirdiği bildirildi.

Shorten, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, İşçi Partisinin iki devletli çözüme verdiği desteği ifade ettiklerini aktararak, "İsrail'in sınır güvenliğinin yanı sıra Filistin halkının kendi devletlerine sahip olma hakkını destekliyoruz. Yerleşim birimlerinin ve genişlemelerin barışa giden yolu engellediğini ve sürece zarar verdiği görüşünü çok açık ve net olarak ifade ettik." dedi.

ALP'nin öne çıkan isimleri Mark Dreyfus, Penny Wong, Michael Danby'nin yanı sıra İşçi Partili eski başbakanlar Bob Hawke ve Kevin Rudd, eski dışişleri bakanları Bob Carr ve Gareth Evans, Netanyahu'nun ziyareti esnasında partiye Filistin devletini tanıma çağrısı yapmıştı.