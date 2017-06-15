Avustralya’dan Mültecilere Dev Tazminat

Avustralya’nın “hapishane adası” olarak bilinen Manus Adası’nda yaşam savaşı veren ve Avustralya’dan mülteci statüsü bekleyen yaklaşık 2 bin kişiye Canberra yönetimi 70 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Uluslararası kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin hedefindeki Avustralya, ülkeye teknelerle ulaştıktan sonra yakalanan kişileri bu adadaki gözaltı merkezlerinde tutuyor.

“Çok Önemli Bir Adım”

Euro News’ta yer alan habere göre, Avukat Andrew Baker, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu uzlaşma, Manus Adası’nda tutuklu bulunan ve çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kişilerin durumlarının kabul edilmesi yönünde atılmış çok önemli bir adım. Aralarından birçoğu dini zulüm ve şiddetten kaçıyordu. Avustralya’ya kendilerini güvende hissetmek için geldiler. Ama Avustralya hükümeti sorunları çözmek yerine bu korunmasız insanları Manus Adası’na tutuklamak için gönderdi.”

Hükümet Mültecileri Reddediyor

Avustralya hükümeti ülkeye girmeye çalışan mültecileri reddediyor. Yönetim, binlerce kişiyi Papua Yeni Gine’de bulunan Manus Adası ile Pasifik ülkesi Nauru’da kurduğu gözaltı merkezlerinde tutuyor. Güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu bu bölgelerde yer yer ciddi çatışmalar yaşanıyor.